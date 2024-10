Ligurijo po obilnih padavinah prizadeli poplave in plazovi

Genova, 17. oktobra - Italijansko Ligurijo so v sredo po obilnih padavinah prizadeli poplave in zemeljski plazovi. Ponekod so bile prekinjene železniške povezave, iz več krajev poročajo o poplavljenih ulicah, šole so zaprte v večjem delu te italijanske dežele na severozahodu države. Deževje se bo po napovedih nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh.