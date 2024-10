V Novi Gorici bodo onesposobili 104-kilogramsko bombo

Nova Gorica, 20. oktobra - V Novi Gorici bo med 9. in 11. uro čezmejna evakuacija in zaklanjanje zaradi onesposobitve neeksplodirane 104-kilogramske angleške letalske bombe iz 2. svetovne vojne. Območje evakuacije na slovenski strani meje sega med 400 in 600 metrov, na italijanski strani pa 600 metrov od mesta najdbe bombe, udeleženih bo skupno 5000 ljudi.