Energetika Ljubljana ob polletju z dobičkom, Voka Snaga in LPP z izgubo

Ljubljana, 17. oktobra - Družbeniki Javnega holdinga Ljubljana so se na današnji skupščini seznanili s poslovanjem družbe in njenih odvisnih družb v prvem polletju. Javni holding Ljubljana je v tem času ustvaril 300.000 evrov dobička, Energetika Ljubljana pa 4,4 milijona evrov. Družbi Voka Snaga in Ljubljanski potniški promet (LPP) sta ob polletju beležili izgubo.