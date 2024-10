Zamaskirani aktivisti vdrli na Svobodno univerzo v Berlinu

Berlin, 17. oktobra - Po več propalestinskih protestih v minulih mesecih so danes zamaskirani aktivisti vdrli v poslopje Svobodne univerze v Berlinu in poskušali zasesti stavbo vodstva ustanove, kar pa jim ni uspelo. Prišlo je tudi do fizičnih konfrontacij med aktivisti in zaposlenimi in škode na poslopju, poročajo nemški mediji in tiskovna agencija dpa.