Vlada potrdila predlog spremembe načrta za okrevanje

Ljubljana, 17. oktobra - Vlada je danes potrdila predlog sprememb načrta za okrevanje in odpornost, ki ga bo pristojni urad v formalno uskladitev in potrditev v Bruselj posredoval do ponedeljka. Predvidoma novembra pa bo vlada obravnavala predloge projektov, za katere bodo ministrstva ocenila, da jih ne morejo več izvesti v skladu z načrtom.