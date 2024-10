Ljubljanska borza: SBI TOP za več kot poldrugi odstotek navzgor

Ljubljana, 17. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zabeležil 1,62-odstotno rast in trgovanje končal pri 1629 točkah. Pri tem so borzni posredniki opravili za 2,35 milijona evrov poslov, pri čemer so šle najbolj v promet delnice NLB. Delnice Petrola so se okrepile za tri odstotke.