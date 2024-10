Na Goriškem v hišni preiskavi pri 49-letni preprodajalki zasegli prepovedano drogo

Nova Gorica, 17. oktobra - Novogoriški policisti so v ponedeljek med hišno preiskavo pri 49-letni Slovenki zasegli manjši količini prepovedane droge heroin in metamfetamin. Zoper njo bodo podali kazenski ovadbi zaradi utemeljenega suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Izkazalo se je, da je bila že pravnomočno obsojena za tako kaznivo dejanje.