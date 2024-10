17. oktober - mednarodni dan nesnovne kulturne dediščine

Ljubljana, 17. oktobra - V različnih državah sveta, tudi Sloveniji, letos prvič 17. oktober obeležujejo kot mednarodni dan nesnovne kulturne dediščine, ki je, kot so zapisali na ministrstvu za kulturo, priložnost za priznanje in spodbujanje slovenske nesnovne kulturne dediščine. V slovenski register nesnovne kulturne dediščine je vpisanih 121 enot in 373 nosilcev.