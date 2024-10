Mariborska občina v racionalizacijo delovanja vrtcev, ravnateljice razočarane

Maribor, 17. oktobra - Mariborski svetniki bodo na ponedeljkovi seji med drugim obravnavali predlog o združevanju skupnih služb in nekaterih drugih dejavnosti v mariborskih vrtcih. Do predloga so kritični v vodstvu Skupnosti vrtcev Maribor, pa tudi v sindikatu Sviz. V vrtcih so razočarani, ker jih občina o predlogu pred obravnavo v mestnem svetu sploh ni seznanila.