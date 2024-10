Unicef opozarja na ogroženost otrok v izraelskih napadih na Libanon

Bejrut, 17. oktobra - Otroci v Libanonu so zaradi izraelskih napadov, ki uničujejo za preživetje družin ključne storitve, izpostavljeni vse večjim tveganjem za zdravje in varnost, je danes opozoril Sklad ZN za otroke (Unicef). Pozivajo k zaščiti otrok v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom in pravom človekovih pravic, predvsem pa k prekinitvi spopadov.