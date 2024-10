Župani zunanji ministrstvi pozvali k dogovoru glede oživitve proge Imeno-Kumrovec-Zagreb

Podčetrtek, 17. oktobra - Župani z obeh strani Sotle so na današnjem sestanku v Podčetrtku govorili o tem, kaj je treba narediti za ponovno vzpostavitev železniške proge Imeno-Kumrovec-Zagreb, ki je bila ukinjena pred več kot 30 leti. Dogovorili so se, da bodo slovensko in hrvaško zunanje ministrstvo pozvali k dogovoru za oživitev proge.