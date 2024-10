Osnovna šola Koper z donacijo uredila igralno površino in opremila prostor za umirjanje

Koper, 17. oktobra - Osnovna šola Koper je s pomočjo donacije podjetja Alpe-Panon, nosilca franšize McDonald's v Sloveniji, poskrbela za še prijaznejše in spodbudnejše šolsko okolje. Donacijo 10.000 evrov so namenili za novo igralno površino za razvoj motoričnih spretnosti otrok in dodatno opremo v posebnem prostoru za umirjanje, so sporočili iz podjetja.