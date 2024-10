V SMG gledališki esej Pie Prezelj na temo pripadnosti

Ljubljana, 18. oktobra - V Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) bo drevi premiera novega gledališkega eseja z naslovom Takorekoč: Ko jabolko sladko na veji visi v izvedbi Pie Prezelj in Katarine Stegnar. Gledališki esej ni žalostinka prezgodaj zagrenjene ločenke, temveč odkritosrčen, večplasten premislek o domu, zakonu, družini in pripadnosti, so zapisali v SMG.