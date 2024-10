Za spodbujanje finančne pismenosti za devet izbranih projektov na voljo 3,5 milijona evrov

Ljubljana, 17. oktobra - Na javnem razpisu za spodbujanje finančne pismenosti ministrstva za vzgojo in izobraževanje je bilo uspešnih vseh devet prijaviteljev. Ti bodo za izvedbo izobraževalnih programov za odrasle in razvoj digitalne knjižnice do vključno leta 2026 v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost prejeli skupno 3,5 milijona evrov.