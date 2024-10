Japonci v Srbijo v 13 letih vložili skoraj pol milijarde evrov

Beograd, 19. oktobra - V Beogradu je ta teden potekal poslovni forum Srbija-Japonska, ki so se ga med drugim udeležili predstavniki stotih japonskih družb in srbski predsednik Aleksandar Vučić, je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug. Naložbe japonskih rezidentov v Srbiji so med letoma 2010 in 2023 po podatkih srbske centralne banke znašale 473,4 milijona evrov.