Prilagoditev gradbene infrastrukture ključna za soočanje s podnebnimi spremembami

Ljubljana, 17. oktobra - Gradbeništvo se mora soočiti z naravnimi tveganji, ki jih že brez podnebnih sprememb v Sloveniji ne manjka. Ključen problem gradbenega načrtovanja je, da so trenutni zemljevidi in modeli zastareli in ne odražajo današnjih vremenskih razmer, je na kolokviju Zavoda za gradbeništvo Slovenije dejala klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj.