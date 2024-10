Za Junake 3. nadstropja z zbiranjem plastenk zbrali skoraj 50 tisočakov

Ljubljana, 17. oktobra - V akciji Plastenke za Junake, ki je namenjena pomoči Društvu Junaki 3. nadstropja, so letos z zbiranjem odpadnih plastenk zbrali skupno več kot milijon plastenk, društvo pa je prejelo izkupiček 48.572 evrov za pomoč otrokom z rakavimi obolenji. Samo poleti so zbrali 421.828 plastenk, Lidl in Interzero pa sta društvu predala 13.120 evrov.