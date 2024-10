Beograjsko letališče v devetmesečju z novim rekordnim številom potnikov

Beograd, 20. oktobra - Letališče Nikole Tesle v Beogradu je v prvih devetih mesecih leta sprejelo več kot 6,4 milijona potnikov, kar je osem odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Zabeležili so za 5,5 odstotka več letov, skupaj prek 65.500, s čimer so na letališču dosegli nov rekord, so sporočili iz francoske skupine Vinci Airports, ki upravlja letališče.