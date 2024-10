Finalisti za nagrado Saharov ženski gibanji iz Izraela in Palestine, venezuelska opozicija in azerbajdžanski aktivist

Bruselj, 17. oktobra - Finalisti za letošnjo nagrado Saharova za svobodo misli, ki jo podeljuje Evropski parlament, so ženski mirovni gibanji Women wage peace in Women of the sun iz Izraela in Palestine, voditelja venezuelske opozicije Maria Corina Machado in Edmundo Gonzalez Urrutia ter azerbajdžanski protikorupcijski aktivist Gubad Ibadoghlu.