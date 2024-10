Inšpektorji preverili urejenost skladišč za živinska gnojila

Ljubljana, 17. oktobra - Kmetijski inšpektorji so izvedli poostren nadzor nad urejenostjo skladišč za živinska gnojila ter vodenjem evidenc o gnojenju oz. o analizah tal. V drugi polovici avgusta ter v septembru so obiskali 86 kmetijskih gospodarstev in izdali 12 ureditvenih odločb, so danes sporočili iz Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.