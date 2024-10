ZN: V revščini živi več kot milijarda ljudi

New York, 17. oktobra - V revščini živi več kot milijarda ljudi po vsem svetu, pri čemer je več kot polovica revnih mladoletnih, ugotavlja danes objavljeno poročilo Programa ZN za razvoj (UNDP) in organizacije Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI). Ob tem opozarjajo, da je stopnja revščine v povprečju trikrat višja v državah, kjer potekajo vojne.