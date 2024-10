V BiH zaradi groženj z bombami pridržali pet mladoletnikov

Sarajevo, 17. oktobra - Policija v Bosni in Hercegovini se v zadnjem obdobju spopada s številnimi lažnimi prijavami o podtaknjenih bombah na območju Sarajeva. Grožnje se nadaljujejo kljub aretaciji petih mladoletnikov zaradi lažnih prijav, na več šol in eno od sodišč pa so prispele tudi davi, danes poročajo mediji v BiH. Policija sumi, da otroci to počnejo za nekaj mark.