V SNG Maribor bo luč sveta ugledala nova opera o Nikoli Tesli

Maribor, 17. oktobra - V Slovenskem narodnem gledališču (SNG) Maribor bo ansambel Opere in baleta danes krstno izvedel opero Roberta Mračka Mož, ki je ukrotil strelo: Genialni izumi Nikole Tesle pod taktirko Iztoka Kocena in v režiji Jakija Jurgca. Slovenska operna noviteta je namenjena predvsem učencem zadnje triade osnovnih šol in srednješolcem.