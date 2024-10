New York, 16. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z rastjo. Po torkovem malo boj izrazitem padcu so se vlagatelji tako očitno bolj pogumno lotili nakupov delnic, z objavami velikih bank v ZDA pa se je razmeroma spodbudno začela tudi sezona objav poslovnih izidov.