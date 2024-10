V opoziciji iz predlaganih proračunskih dokumentov razbrali napoved o večji brezposelnosti, v koaliciji te strahove zavrnili

Ljubljana, 16. oktobra - Odbor DZ za delo se je danes seznanil s predlogom sprememb proračuna za leto 2025 in s predlogom proračuna za leto 2026 s svojega delovnega področja. V opoziciji so iz višanja sredstev za nadomestila brezposelnim prepoznali napoved večje brezposelnosti. V koaliciji so ocenili, da po nepotrebnem širijo strah, saj gre gospodarstvu v državi dobro.