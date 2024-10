Na mednarodni dan boja proti revščini za skupno delovanje za mir

Ljubljana/New York, 17. oktobra - Današnji mednarodni dan proti revščini zaznamujemo pod geslom Pri preprečevanju socialnega in institucionalnega nasilja sodelujmo za pravično, mirno in vključujočo družbo. V Sloveniji je lani v gospodinjstvih z dohodkom pod pragom tveganja revščine živelo 264.000 prebivalcev ali 12,7 odstotka ljudi. To je pod povprečjem EU.