V CD premiera plesne predstave Bojane Robinson

Ljubljana, 18. oktobra - V dvorani Duše Počkaj Cankarjevega doma (CD) bo drevi premiera predstave koreografinje in plesalke Bojane Robinson z naslovom Mašina. V CD predstavo označujejo za "duet" Bojane Robinson in dihalnega stroja, ki ga občasno uporablja njena hčerka. Umetnica predstavi svoj osebni odnos do tehnološkega pripomočka, ki vpliva na njeno življenje.