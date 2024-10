Na 9. Kinotrip mladi vabijo s papirnatimi letali

Ljubljana, 17. oktobra - V Kinodvoru se bo nocoj začel 9. mednarodni filmski festival Kinotrip. Raznovrsten program po izboru mlade programske ekipe prinaša šest sodobnih celovečercev s filmsko klasiko, program kratkih filmov in pogovore z gosti. Na svoj račun bodo prišli ljubitelji filma vseh generacij, letošnja novost pa so tehnične prilagoditve za gluhe in naglušne.