V občini Škocjan slovesno odprli nov kulturni center, največji projekt v zgodovini občine

Škocjan, 16. oktobra - V občini Škocjan do danes slovesno odprli nov kulturni center, največji projekt v 20-letni zgodovini občine. Z njim občina po besedah župana Jožeta Kaplerja dobiva povsem nov prostor za kulturno, društveno in druge dejavnosti. Vanj so preselili še knjižnico. Na odprtju je zbrane nagovorila ministrica za kulturo Asta Vrečko.