V francoski La Box umetniška dela na temo manipulacije podatkov v formi igre

Bourges, 19. oktobra - V galeriji sodobne umetnosti La Box v francoskem Bourgesu bo od 25. oktobra do 15. decembra na ogled razstava Kartografija v igri /ah: umetnost kritične igre in geopolitike. Na razstavi sodelujejo umetniki iz več držav, med njimi tudi slovenski ustvarjalci Manca Bajec, Martin Bricelj Baraga in Tadej Pogačar.