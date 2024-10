Slovenija in Francija podpisali dogovor o nadaljnjem sodelovanju na področju znanosti in inovacij

Ljubljana, 16. oktobra - Slovenija in Francija obeležujeta 30 let skupnega znanstvenega sodelovanja v programu PHC Proteus, ki spodbuja skupne raziskovalne projekte med institucijami obeh držav. Upravni dogovor o nadaljnjem sodelovanju na področju znanosti, inovacij in visokega šolstva sta danes podpisala minister Igor Papič ter veleposlanica Francije Florence Lévy.