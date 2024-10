Dobiček bank v osmih mesecih medletno višji za skoraj petino

Ljubljana, 16. oktobra - Banke so v osmih letošnjih mesecih ustvarile 771,5 milijona evrov čistega dobička, kar je 18,7 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Banke še naprej beležijo rast tako čistih obresti kot neobrestnih prihodkov, so pa večje kot lani tudi oblikovane oslabitve in rezervacije. Tudi avgusta se je nadaljevala rast posojil gospodinjstvom.