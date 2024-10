Spodbude za nakup tehnične opreme pri razdeljevanju donirane hrane 18 upravičencem

Ljubljana, 16. oktobra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v okviru letošnjega javnega razpisa za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane 18 upravičencem odobrilo 55.140 evrov. Do 4. oktobra so medtem prejeli 16 zahtevkov za izplačilo 53.500 evrov, so danes sporočili z ministrova.