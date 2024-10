Švicarsko sodišče: Trajanje posilstva ne more biti olajševalna okoliščina

Ženeva, 16. oktobra - Kratko trajanje posilstva ne more biti olajševalna okoliščina pri razsodbi, je v torek objavljeni sodbi odločilo najvišje sodišče v Švici, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To sodišče je pred letom dni razburilo javnost, ko je v sodbi v primeru spolnega napada na žensko v Baslu dopustilo to olajševalno okoliščino.