V BiH našli truplo zadnje pogrešane osebe

Mostar, 16. oktobra - V Bosni in Hercegovini so danes našli še eno in hkrati zadnjo smrtno žrtev katastrofalnih poplav in plazov, ki so v začetku meseca prizadeli osrednji del države. S tem so končali iskanje pogrešanih oseb, so danes sporočile regionalne oblasti. Skupno je v poplavah in plazovih v BiH umrlo 27 ljudi.