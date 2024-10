Poslanci Svobode: Dogajanje ob kazenski ovadbi napad na premierja in rušenje vlade

Ljubljana, 16. oktobra - Poslanci Svobode so ob kazenski ovadbi stopili v bran premierju in predsedniku njihove stranke Robertu Golobu. Za njim trdno in enotno stojijo, so danes zatrdili predstavniki poslanske skupine. Kot so poudarili, verjamejo v institucije pravne države. V dogajanju, ki spremlja ovadbo, pa vidijo napad na premierja in rušenje vlade.