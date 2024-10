Mariborski kriminalisti prijeli združbo, ki je unovčevala ponarejeni denar

Maribor, 16. oktobra - Na mariborski policijski upravi so danes predstavili podrobnosti prejšnji teden končane kriminalistične preiskave, ki je trajala vse od lanskega septembra in v sklopu katere so prijeli pet ljudi, štiri slovenske in enega srbskega državljana. Med drugim jih sumijo, da so v sodelovanju z italijansko združbo unovčevali ponarejene evrske bankovce.