Policisti pri Loškem Potoku prijeli 94 tujcev

Loški Potok, 16. oktobra - Ljubljanski policisti so bili v torek popoldne obveščeni o večji skupini oseb, ki so nezakonito prestopili bližnjo državno mejo z Hrvaško na območju občine Loški Potok. Policisti so izsledili in prijeli skupino 94 oseb. V skupini so bile tudi družine z otroki in mladoletne oziroma ranljive osebe, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.