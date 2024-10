Gospodarski kazalniki večinoma boljši, izjema gradbeništvo

Ljubljana, 16. oktobra - Razpoložljivi gospodarski kazalniki za Slovenijo so bili na začetku poletja podobni kot v predhodnih mesecih, na letni ravni pa so bili večinoma boljši, ugotavlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Med drugim se je julija povečal realni prihodek trgovcev, precej nižja kot pred letom pa je ostala gradbena aktivnost.