Odbor DZ za kmetijstvo se je seznanil s proračunskima predlogoma za prihodnji dve leti

Ljubljana, 16. oktobra - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je na današnji seji seznanil s predlogom sprememb državnega proračuna za leto 2025 in predlogom proračuna za leto 2026 s svojega delovnega področja. Kmetijska ministrica Mateja Čalušić je dejala, da je proračun pripravljen "učinkovito in gospodarsko znotraj svojih proračunskih okvirov".