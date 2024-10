V Sloveniji v prihodnjem tednu zasedanje vodne konvencije ZN

Ljubljana, 16. oktobra - Slovenija bo v prihodnjem tednu gostila deseto zasedanje pogodbenic konvencije ZN o varstvu in rabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer. Na dogodku pričakujejo okoli 500 udeležencev iz 80 držav, vključno z visokimi predstavniki držav in mednarodnih organizacij, so danes v Ljubljani napovedali predstavniki ministrstva za naravne vire.