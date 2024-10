Magadan, 16. oktobra - V Ohotskem morju na daljnem vzhodu Rusije so ta teden rešili moškega, ki je več kot dva meseca preživel prepuščen morju na majhnem napihljivem čolnu. Ob njem so našli še trupli njegovega brata in nečaka. 46-letni Rus trenutno okreva v bolnišnici v Magadanu.