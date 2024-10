Ob svetovnem dnevu oživljanja pozivi k pomoči sočloveku

Ljubljana, 16. oktobra - Ob današnjem svetovnem dnevu oživljanja potekajo številni prikazi temeljnih postopkov oživljanja in uporabe defibrilatorja. Prikaza v DZ se je udeležil tudi predsednik DS Marko Lotrič in pozval, da k oživljanju pristopimo prvi, ker nam bodo ljudje sledili. "Zavedajmo se te možnosti in priložnosti biti humanitaren in srčen človek," je dejal.