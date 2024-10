V okviru stečaja Preventa Globala na prodaj 63 umetniških del

Slovenj Gradec/Celje, 17. oktobra - Med premoženjem, ki je še ostalo za prodajo v okviru stečaja družbe Prevent Global, je tudi 63 umetniških del. Na prodaj bodo na več ločenih javnih dražbah 23. oktobra, izklicne cene pa so določene od nekaj deset do več kot 1700 evrov za posamezno umetniško delo. Med njimi so dela Klavdija Tutte, Štefana Marflaka, Karla Pečka in Saše Vrabiča.