Celjska občina prodala največje zemljišče v poslovni coni Trnovlje-jug

Celje, 16. oktobra - Celjska občina je danes s konzorcijem podjetij Dafra kontakt tehnologija iz Žalca in EKM iz Ajdovščine sklenila pogodbo o prodaji največjega zemljišča v Ekonomsko-poslovni coni Trnovlje-jug. Zemljišče v velikosti 26.695 kvadratnih metrov so na drugi javni dražbi prodali po izklicni ceni 1,5 milijona evrov, so sporočili z občine.