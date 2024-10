Tusk: Migracije prek Belorusije organizirane na paravojaški način

Varšava, 16. oktobra - Poljski premier Donald Tusk je prepričan, da se migranti na poljski vzhodni meji ne pojavljajo spontano in naključno, temveč so migracije prek Belorusije organizirane na paravojaški način. Kot je še dejal za današnjo izdajo dnevnika Gazeta Wyborcza, obstaja sistem novačenja prek ruskih in beloruskih diplomatskih predstavništev v več državah.