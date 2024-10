V požaru na območju Kamnika zgorela avtomobila in del stanovanjskega objekta

Ljubljana/Kamnik, 16. oktobra - Policiste so ponoči okoli 3. ure obvestili o požaru na območju Kamnika. Na kraju so ugotovili, da sta v požaru zgoreli dve osebni vozili in del stanovanjskega objekta. Gasilci so požar pogasili in evakuirali stanovalce, pri tem pa ni bil nihče poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.