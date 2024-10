Mesec: Zagotavljanje pravice do odklopa enostavno, inšpektorji sprva svetovalci

Ljubljana, 16. oktobra - Minister za delo Luka Mesec meni, da so ukrepi za zagotavljanje pravice do odklopa, ki jih morajo do 16. novembra sprejeti delodajalci, enostavni, se pa zaveda, da si podjetja in poklici niso enaki. Ministrstvo je zato danes objavilo smernice za oblikovanje ukrepov. Inšpektorji bodo sicer v prvih mesecih po izteku roka predvsem svetovalci.