Jevšek izpostavil vlogo finančnih mehanizmov pri zmanjševanje gospodarskih razlik

Ljubljana, 16. oktobra - Finančni mehanizmi, kakršna sta norveški finančni mehanizem in finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora, po besedah ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandra Jevška zmanjšujejo gospodarske in ekonomske razlike v Evropi. Slovenija je iz omenjenih mehanizmov v obdobju 2014-2021 prejela skupaj 37,7 milijona evrov.