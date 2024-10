Prekratka varnostna razdalja vzrok za nesrečo na gorenjski avtocesti

Kranj, 16. oktobra - Na gorenjski avtocesti za uvozom Brnik proti Ljubljani se je okrog 6.15 zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi trije avtomobili. 22-letna voznica je zaradi prekratke varnostne razdalje trčila v vozilo pred njo. Pri tem se je njena sopotnica lažje poškodovala in so jo prepeljali v zdravstveno ustanovo, so sporočili s policije.